I giovani e il dovere di eccellere: "Conoscersi e creare indipendenza dal mondo e dai suoi stimoli"

Eccellere. Sempre e comunque. Nell’aspetto, nello studio e nel lavoro, in famiglia e nelle relazioni sociali. Una richiesta sociale pressante di impegno verso la perfezione che tutti, ma soprattutto i giovani, vivono spesso con difficoltà. Imprigionati tra il peso delle aspettative e il fantasma del fallimento, convinti che eccellere sia l’unica possibilità di mostrare un’immagine di sé accettabile. È su questo tema che venerdì 2 maggio, alle 18 nella sala consiliare del palazzo comunale di Sarzana, la psicologa Alessia Colameo terrà la conferenza dal titolo, appunto, “Giovani (im)perfetti: il dovere di eccellere”.

"Partiremo dalla descrizione del fenomeno sociale - spiega - per arrivare ad analizzare la dinamica individuale di chi lo vive". In particolare, Colameo insisterà su quanto sia importante conoscersi e creare indipendenza dal mondo e dai suoi stimoli. Ma attenzione, avverte, non bisogna demonizzare la massimalità e l’eccellenza. "Ben venga - sottolinea - chi vuole dare il massimo, puntare alla perfezione. Ma a patto che questa massimalità, questa perfezione siano declinate all’interno di una salda conoscenza di sé. Va contrastata la perfezione oggettiva, che viene dall’esterno, mentre va assecondato il proprio massimo, la propria eccellenza, quella che si può raggiungere conoscendo i propri limiti, potenzialità e imperfezioni. Solo così si costruisce un’identità forte. Quindi sì all’idea di eccellenza ma solo se calata in una imperfezione umana e naturale che è presente in ciascuno di noi".

La conferenza di Colameo è il secondo appuntamento del Festival della salute mentale ideato e organizzato da Eleonora Ebainetti, vicepresidente della Consulta Giovani di Sarzana. Un ciclo di sei incontri, a ingresso libero e interattivi, dal titolo evocativo "Vieni a vedere perché", dedicate alla sfera psichica. Temi che, a giudicare dalla partecipazione che neanche gli organizzatori si aspettavano al primo incontro del 26 aprile, sono di grande interesse. I prossimi eventi sono in calendario il 16, 17, 18 e 30 maggio e tratteranno dalla danzaterapia alla tecnica mindfulness per gestire l’ansia, dalla logopedia al ruolo dei genitori, dai disturbi alimentari alla realtà virtuale nella psicoterapia. Programma completo alla pagina FB della Consulta Giovani Sarzana.

Alina Lombardo