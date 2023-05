Varchi elettronici per la Ztl. La stretta presto in vigore

Castelnuovo Magra (La Spezia), 31 maggio 2023 – Dal 26 giugno si potrà entrare in automobile neI centro storico di Castelnuovo Magra soltanto se autorizzati oppure rispettando gli orari della nuova zona a traffico limitato.

La necessità di disciplinare la sosta "fai da te" ma anche l’esigenza di maggior sicurezza ha portato a rivedere un provvedimento che in realtà è in vigore dalla fine degli anni Ottanta anche se non supportato dalla tecnologia.

I varchi telematici che in questi giorni verranno instalti dall’amministrazione comunale disciplineranno gli orari di libero accesso e riconosceranno dalle targhe i residenti oppure gli autorizzati a scendere nelle stradine del borgo e parcheggiare negli spazi adeguatamente segnalati.

Una soluzione che l’amministrazione comunale ha ritenuto necessaria per dare una disciplina al centro storico dopo aver ascoltato nel corso di una partecipata assemblea le esigenze dei residenti. In quell’occasione il sindaco Daniele Montebello e la comandante della polizia municipale Marina Ricci avevano tracciato il piano di controllo e sicurezza che entrerà in vigore da lunedì 26 giugno.

I due rilevatori verranno sistemati all’incrocio tra via Dante e via tra le Mura (al termine della circonvallazione esterna al paese) e al Borghetto ovvero all’incrocio tra piazza Garibaldi e la via Provinciale. Le aree soggette alla nuova disciplina saranno quindi piazza Garibaldi, Querciola e le vie Cesare Battisti, Dante Alighieri, dei Bianchi, Gramsci, Roma e Vittorio Veneto. I varchi, per i quali nelle scorse settimane è stata sistemata la rete di collegamento al comando della municipale, verificano se le targhe dei veicoli in ingresso siano inserite nella banca dati tra quelle autorizzate.

I parcheggi nel centro storico sono 276, soltanto i mezzi registrati di proprietà dei residenti 232 e il problema si pone soprattutto nella stagione estiva quando il borgo si anima di turisti proprietari di seconde case. Gli aventi diritto riceveranno un pass della validità di 3 anni consentendo gli accessi alla Ztl ma verranno rilasciati anche permessi temporanei per agevolare le attività ricettive. I titolari delle locande e bed &breakfast presenti nel centro storico dovranno comunicare al comando della polizia municipale i dati relativi al transito dei clienti.

Oltre ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine potranno circolare senza necessità di permesso gli scuolabus, i veicoli di proprietà dell’amministrazione comunale, Poste Italiane e quelli destinati alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti così come i velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione all’interno della Ztl occorre presentare la domanda all’ufficio della polizia municipale allegata con la documentazione attestante la residenza e gli estremi dei mezzi.

