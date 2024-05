Vandalismi sul muro esterno del cimitero

Un brutto risveglio a Ponzano Madonnetta. I primi a rendersi conto delle scritte sul muro esterno del cimitero sono stati i residenti che hanno allertato di buon mattino la polizia municipale. Qualcuno nella notte ha tracciato con la vernice spray nera due croci capovolte e una stella a cinque punte incastonata in un cerchio. Il tutto accompagnato da una scritta probabilmente riferita all’Apocalisse di Giovanni che fa riferimento al diavolo. Non è stato registrato nessun danneggiamento né tentativi di entrare all’interno del camposanto ma resta una brutta sensazione di mancanza di rispetto per il luogo. Oltre alla polizia locale hanno voluto verificare la situazione anche i carabinieri di Santo Stefano Magra e la polizia di Sarzana. Dopo i rilievi le scritte sono state coperte con una mano di vernice dalla squadra dell’ufficio tecnico del Comune di Santo Stefano Magra.