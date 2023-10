Vandali strappano i manifesti della Giornata sulla Resistenza a Vezzano Ligure

Una delegazione di 30 persone è arrivata dalla Lombardia per visitare i luoghi della Resistenza vezzanese, accolta dall’Anpi in una giornata all’insegna della memoria e dell’amicizia. Provenienti da Abbiategrasso, Albairate e Cassinetta di Lugagnano il gruppo è giunto in mattinata, abbracciato dall’Anpi di Vezzano e da vezzanesi che hanno voluto partecipare a questo incontro. "E’ stata un’occasione di scambio e allegra condivisione – ha detto tra gli organizzatori Paolo Bruni – improntata sui valori che donne e uomini di Vezzano hanno espresso nel 44: coraggio, amicizia e amore". La giornata è stata anticipata da un atto di vandalismo: mani ignote hanno strappato i manifestini affissi giorni prima in paese che annunciavano l’evento.