Una residenza teatrale per attori. Sarzana,via al progetto Antithesis. Laboratorio artistico allo Spazio Nin

Sono Simona De Sarno, Pietro Gambacorta, Beatrice De Luigi, Gloria Busti, Simone Tudda e Gabriele Brunelli i sei attori under 30 ad essere stati selezionati per partecipare alla residenza teatrale e artistica promossa dalla Compagnia Ordinesparso e da NoNoise che si svolgerà a Sarzana a partire dal 2 luglio. Antithesis, atto I, è la prima delle tre fasi, che arriveranno a coprire un totale di 30 giorni in cui gli attori, allo spazio Nin, potranno indagare sull’atto creativo. "Crediamo fortemente nel potere della condivisione come valore aggiunto – ha spiegato il regista Giovanni Berretta –. Antithesis non sarà solo teatro, ma un momento di ritrovo, di crescita personale e professionale per giovani attori. L’obiettivo è spingere i ragazzi ad indagare ed indagarsi, a prendersi del tempo per scavare nel proprio io e trovare la strada migliore per far uscire il proprio attore". E ha proseguito: "Durante il primo atto si lavorerà, si studierà e ci confronterà, ma non guardando alla sola recitazione, gli attori dovranno concentrarsi anche sulla realizzazione totale dello spettacolo, compresi la creazione e l’adattamento dei testi . E non è detto che il 14 luglio agli Impavidi si arriverà necessariamente a portare in scena uno spettacolo". A prendere parte al progetto anche il noto attore sarzanese Jonathan Lazzini, che affiancherà i giovani attori professionisti e condividerà la sua esperienza con loro con un focus sull’uso del linguaggio messo a confronto con la "New Speak" Orwelliana, che mira a ridurre ai minimi termini dell’espressione linguistica. "Dato che la carneficina della lingua sta portando l’uomo verso una confusione umana e sociale senza precedenti – ha chiarito Lazzini – ci siamo chiesti come cercare di provare ad invertire la marcia. Con l’incontro, senza frontiere ideologiche e stilistiche". Entusiasta del progetto anche l’assessore Giorgio Borrini, che ha aggiunto: "Antithesis è la concretizzazione di un progetto che Giovanni porta avanti da anni e che si inserisce perfettamente nell’obiettivo di rendere la nostra città uno spazio per fare cultura e crescere insieme". Il progetto Antithesis, selezionato nella Call for Ideas e reso possibile grazie al contributo di Fondazione Carispezia, sarà documentato dal fotografo Francesco Capitani e supportato dalle competenze di Nicolò Puppo.

Elena Sacchelli