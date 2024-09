Una Pantera... affettuosa. Ama correre in compagnia

Manto nero, a pelo raso e lucido tanto da sembrare di velluto, sguardo brillante color nocciola, attento ed estremamente comunicativo unito a un fisico veloce, agile e scattante proprio come quello del grande animale di cui porta il nome, Pantera. Si tratta di un bellissimo esemplare femmina incrocio corso che della razza molossoide mantiene inalterate le caratteristiche migliori, dalla potenza dei muscoli alla prestanza fisica; cui associa un carattere affettuoso.

Causa rinuncia di proprietà, Pantera che ha 6 anni, da 4 è ospite del canile municipale della Spezia dove i volontari dell’associazione "L’Impronta" la seguono prendendosene amorevole cura. Delle coccole infatti Pantera non può proprio fare a meno e a dispetto della sua stazza, che rimane comunque contenuta in una taglia media, ama il contatto con gli umani da cui non si staccherebbe mai e che approccia sempre in modo affettuoso.

Pantera non segue una dieta particolare, gode infatti di ottima salute ed è un cane che ama correre e tuffarsi in ogni corso d’acqua che incontra nelle passeggiate che compie con i volontari al di fuori della struttura di San Venerio. Se tanto ama gli umani non così è per i suoi simili femmina e gatti, mentre è possibile testare il suo approccio con i cani maschi. Il suo umano ideale è colui, o colei, che ami un cane cosiddetto "cozza", che adora cioè il contatto e la vicinanza al padrone con cui non si stancherebbe mai di compiere lunghe passeggiate in montagna e al fiume e da cui non si separerebbe, proteggendolo come solo i mastini sanno fare.

Alma Martina Poggi