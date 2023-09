Una figurina dedicata a Coriolano Perioli, storico presidente dello Spezia campione d’Italia durante la guerra nel 1944, ucciso nel campo di Gusen un anno dopo. E’ stata prodotta dall’associazione Figurine Forevere e presentata nel corso di Spezia Fantasy. In quell’occasione è stata consegnata dal presidente dell’associazione Emiliano Nanni ai rappresentanti dell’amministrazione arcolana, il vicesindaco Gianluca Tinfena e al consigliere delegato allo sport Ferdinando Coppola, ricordando che Arcola ha realizzato un premio sportivo proprio dedicato alla memoria di Perioli. Saranno solo 306 le copie esistenti della figurina che vuole essere un omaggio al club spezzino e alla figura indimenticabile di Perioli, ma anche, per chi l’acquisterà, un gesto importante di solidarietà. Infatti sosterrà il progetto ’Adotta con la Figurina’ nel quale Figurine Forever sostiene le attività di Aned, l’Associazione ex Deportati nei campi nazisti.