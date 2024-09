Un insetto ha attaccato gli aranci. Disinfestazione in piazza Garibaldi

L’infestante Aleurocanthus spiniferus ha raggiunto le piante di arancio di piazza Garibaldi a Sarzana, costringendo il Comune a disporre la disinfestazione e misure fitosanitarie per il contenimento dell’insetto. L’intervento verrà effettuato di notte, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 6 di domani, martedì 3 settembre. L’ordinanza sindacale è stata emessa a seguito alla segnalazione del Settore fitosanitario della Regione che, appunto, ha riscontrato la presenza dell’insetto nocivo per il quale, come da protocolli europei, è prevista la messa in atto di misure di protezione e ha prescritto l’esecuzione della disinfestazione entro il 7 settembre.

Una dittà specializzata eseguirà ’intervento di trattamento con un prodotto fitosanitario biologico certificato ma non idoneo all’inalazione, tale da rendere opportuno agire in orario notturno con prescrizioni per i cittadini e le attività presenti.

Nell’ordinanza, la sindaca raccomanda ai residenti e alle attività site in piazza Garibaldi di adottare a le seguenti misure precauzionali durante lo svolgimento del trattamento: chiusura delle finestre e delle porte che si affacciano nel luogo oggetto di intervento; sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria; ritiro degli indumenti stesi nei supporti esterni agli edifici; protezione di piante utilizzate a scopo alimentare attraverso teli e prima del consumo delle stesse, per il quale si consiglia di attendere alcuni giorni (dopo 10 giorni non risulta alcun residuo sulle piante), lavare gli alimenti con cura; ricovero al chiuso degli animali domestici e la protezione, attraverso teli di plastica, di ricoveri, suppellettili, ciotole e abbeveratoi; copertura, o il lavaggio a termine delle operazioni, di arredi e suppellettili esterni. Dopo la disinfestazione, accurata pulizia tramite appositi prodotti igienizzanti di strutture e giochi utilizzati da bambini rimasti nelle aree esterne; utilizzo di guanti monouso durante la pulizia delle aree esterne agli edifici e in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone. L’ordinanza prevede anche che gli uffici comunali supportino la ditta incaricata durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione oltre a predisporre su tutti gli accessi di piazza Garibaldi appositi cartelli che vietino l’accesso a eventuali passanti.