Un dossier per servizi e interventi: "La famiglia al centro della politica"

Una bellissima emozione per il vicesindaco di Arcola, Gianluca Tinfena, che alcuni giorni fa ha partecipato all’udienza papale insieme alla moglie Carolina Meanti nell’aula Paolo VI in Vaticano a Roma. Gianluca e Carolina, convolati a nozze lo scorso 3 settembre ad Arcola, erano insieme a altre venti coppie di novelli sposi e hanno vissuto insieme la grandissima emozione di poter conoscere da vicino Papa Francesco che ha trascorso qualche minuto a parlare del valore della famiglia insieme alle coppie presenti all’udienza di mercoledì 29 novembre.

A raccontarci l’emozione dell’incontro è lo stesso Tinfena: "Lo ricorderemo per sempre" hanno detto i due sposi, il vicesindaco ha anticipato i progetti che il Comune di Arcola metterà in atto sul tema della famiglia: a metà novembre il Comune ha preparato un dossier di interventi realizzati a favore delle politiche famigliari del territorio per formalizzare la richiesta di certificazione come Comune Amico della Famiglia. La certificazione territoriale “Comune amico della famiglia” – ha spiegato Tinfena – è un percorso volto a valorizzare le politiche attuate per il benessere e l’incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie".

Il marchio “Comune amico della famiglia” identifica l’amministrazione comunale attenta al target family e viene assegnato dall’Agenzia per la coesione sociale, quale ente di certificazione. Arcola sarebbe il primo comune ad ottenere il riconoscimento in tutta la Liguria.

Cristina Guala