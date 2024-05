Un aiuto per scegliere il luogo del parto

L’Asl spezzino organizza nella sede del consultorio di Sarzana in via Paci il ciclo di incontri “Nascere nel Golfo dei Poeti… piccole pance crescono” per le coppie in dolce attesa (fino alla 27ª settimana di gravidanza) finalizzato alla scelta consapevole del luogo del parto. Il corso è tenuto da personale ostetrico dell’ospedale Sant’Andrea insieme a quello dei Consultori della Spezia e Sarzana e la collaborazione delle ostetriche di famiglia e comunità del Distretto 17. Verranno presentati i servizi offerti dall’Asl (strutture, ambulatori, percorsi) e verranno trattati argomenti come i cambiamenti in gravidanza, alimentazione, sport, attività sessuale e stili di vita durante la gestazione. Gli appuntamenti, a cadenza mensile, sono gratuiti e inizieranno il 21 giugno per proseguire il 19 luglio, il 20 settembre, il 18 ottobre, il 22 novembre, il 20 dicembre sempre dalle 10 alle 12.30. Questo corso non sostituisce gli incontri di accompagnamento alla nascita che da anni vengono attuati nei due Consultori e da quest’anno anche nel Distretto 17 (all’asilo nido “Aereo di Carta” a Ceparana). Info dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al consultorio di Sarzana 0187 604635 – 604701 e della Spezia 0187 534755.