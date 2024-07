Ucciso da malore improvviso. Cordoglio per Carlo Mignini

"Un’altra brava persona se n’è andata" così hanno commentato sui social gli abitanti di Romito che da due giorni piange la scomparsa di Carlo Mignini. Strappato alla vita in una domenica tranquilla, in famiglia, dedicandosi al suo amato orto. Era pensionato da poco a Fincantieri, aveva 66 anni, conosciuto e stimato da tutti, amichevole, sempre pronto a dare una mano. Un malore improvviso, un sospetto aneurisma, neanche il rapido intervento della giovane figlia Sara, neanche l’arrivo dei soccorritori che avevano allertato anche l’elisoccorso Pegaso, sono serviti per strapparlo alla morte. Carlo Mignini sapeva fare tutto, un operaio abile, coltivatore per passione, musicista, da pochi giorni aveva festeggiato con la moglie, la consigliera comunale Brunella Righi, l’avvenuta rielezione. Giorni di tristezza per Romito e per tutta la comunità arcolana, incredula di aver perso un caro amico che lascia nel dolore la figlia Sara, la moglie Brunella, e tutti quelli che lo conoscevano come un uomo perbene, cortese e partecipe della vita del paese.