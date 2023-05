Ubaldo, vezzanese doc Gli auguri per i 90 anni

Se esistessero le medaglie per i cittadini doc, Ubaldo d’Imporzano avrebbe quella del vezzanese per eccellenza. Compie 90 anni un uomo d’altri tempi, che nonostante gli anni continua a pensare al bene del paese. Gli fanno gli auguri gli amici sportivi: Ubaldo ha tirato su generazioni di calciatori contribuendo materialmente, che vuol dire con pala e piccone, a costruire il campo della Guida, quel terreno dove un tempo crescevano le glorie del pallone vezzanese. Iimpegnato anche nel ciclismo e nella conservazione di molti documenti storici, dai ritagli di giornale alle foto che immortalano il tempo che fu, Ubaldo è stato organizzatore di serate danzanti al ‘mitico’ Milleluci, dalla cui terrazza si vede il golfo della Spezia e fino alla Versilia. Proiettava anche film settimanalmente animato dalla passione più forte, quella di far vivere Vezzano e richiamare gente. Memoria storica della pagine passate, ancora non si tira indietro se c’è da sostenere la sua terra. Gli amici gli sono vicini con affetto.