Tutte le preferenze I più votati e gli esclusi Tante le sorprese nel segreto delle urne Record di consensi per Luca Ponzanelli di ’Avanti Sarzana con Toti’. Seguono Clelia Devoto della lista della sindaca e Beatrice Casini del Pd. Risultati deludenti per molti ex assessori ed ex consiglieri comunali.