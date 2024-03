Turismo, incontro in sala consiliare

Domani alle ore 16, in sala consiliare secondo incontro preparatorio per l’organizzazione della Bitesp La Spezia – Borsa del turismo esperienziale per il territorio della area vasta della Spezia, con l’assessore al Turismo Carlo Rampi e l’assessore al marketing Giorgio Borrini. L’incontro, già condiviso con le associazioni di categoria, è aperto a tutti gli operatori turistici specializzati nel settore esperienziale interessati che vorranno partecipare alla prima fiera del Turismo che si svolgerà alla Spezia nell’ambito della seconda edizione della Conferenza Programmatica che prevede la collaborazione dei Comuni aderenti al protocollo d’Intesa di Area Vasta, delle Associazioni di Categorie e degli operatori economici del territorio per favorire l’incontro diretto tra gli operatori turistici locali e gli acquirenti internazionali.