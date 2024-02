Turismo esperienziale. Incontro per illustrare il progetto Bitesp Diversi comuni della Val di Magra aderiscono al progetto "Bitesp La Spezia" per la promozione del turismo esperienziale. La fiera si terrà il 4 e 5 aprile presso la Spezia Cruise Terminal ed ex Dogana, con la partecipazione di Vezzano, Arcola, Santo Stefano e Bolano. La presentazione del progetto avverrà il 29 febbraio a Vezzano, a cura del consulente di turismo Gianluca Giannecchini. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio turismo di Arcola.