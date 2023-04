Trovato il capo della banda trasfertista, arrestato quarantenne

Il capo della banda è finito in carcere. I carabinieri del nucleo radiomobile di Sarzana guidati dal capitano Luca Panfilo supportati dai colleghi della stazione di Luni diretti da Riccardo Pietra hanno bussato alla porta di un residente di 44 anni, italiano, ritenuto la mente del gruppo protagonista di furti e truffe commessi in trasferta in altre Regioni. Proprio di rientro da una spedizione i militari li avevano bloccati a Luni in via Aurelia a bordo di una potente Mercedes con targhe false, trovando all’interno della vettura oggetti utili a commettere furti e truffe con la tecnica del finto dipendente pubblico o del finto addetto a società per la distribuzione di gas, energia elettrica o acqua. L’uomo era già stato condannato per reati specifici e, dopo un periodo di carcerazione, era stato ammesso all’affidamento ai servizi sociali. Beneficio che però comportava il rispetto di obblighi, in primo luogo quello di non commettere altri reati. Ma a febbraio l’uomo aveva violato la disposizione emessa dal giudice di sorveglianza e così è scattato l’arresto.