Troppi disagi in via Serra a Baccano: "Traffico di autocarri anche di notte. Rifiuti in strada e auto vandalizzate"

Traffico intenso, rifiuti abbandonati, la "giungla" di via Serra di Baccano finisce in consiglio comunale ad Arcola, nell’interpellanza che presenterà il consigliere indipendente Enrico Vesco dopo essere stato contattato dai cittadini e aver svolto un sopralluogo. "Ho riscontrato numerosi disagi – racconta l’ex consigliere regionale oggi impegnato in Comune –: un intenso traffico di autocarri anche nelle ore notturne che raggiungono la attività presenti a monte del sottopasso autostradale, rifiuti abbandonati lungo la strada e nel parcheggio antistante l’impianto trattamento rifiuti Specchia, numerose auto vandalizzate e abbandonate nella parte terminale della strada in prossimità della Palagi e il deterioramento della strada con evidenti buche pericolosissime per la circolazione soprattutto con motocicli".

A queste problematiche riscontrate, Vesco aggiunge la pericolosità derivata dal posizionamento di alcuni manufatti in cemento per delimitare e mettere in sicurezza un attraversamento pedonale nel sottopasso autostradale: " Scendendo dalla parte a monte si evidenzia una grave pericolosità del manufatto in quanto al buio e non evidenziato da catarifrangenti come previsto dal codice della strada. Tutto quanto evidenziato, si protrae da tempo e nonostante ripetuti solleciti e proteste da parte dei cittadini e del locale Comitato, non vi è stato nessun intervento da parte dell’amministrazione. Quali intenzioni hanno sindaco e giunta? Devono dare risposte urgenti ai disagi manifestati dai cittadini – conclude il consigliere –, si tratta di situazioni che possono provocare danni a cose e soprattutto a persone".

Cristina Guala