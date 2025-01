Troppe assenze, la Dr Ferroviaria Spezia in emergenza cede in casa dell’Imperia

Giornata amara per la Dr Ferroviaria Spezia che perde 22-5 con l’Imperia nel primo turno della fase discendente del campionato di Serie C. I rugbysti spezzini, in formazione di emergenza per le assenze, non sono riusciti ad esprimere il solito gioco efficace. "In grande difficoltà il reparto degli avanti – spiega coach Marco Sturlese – nel quale ho schierato alcuni giocatori fuori ruolo e ben quattro diciottenni di grande talento ma ancora non sufficientemente esperti per la categoria. Emergenza, ma anche sfortuna perché al 20° del primo tempo il centro Valentino Wu è dovuto uscire dal campo per infortunio". La Dr Ferroviaria è riuscita a restare in gara per tutto il primo tempo terminato 10-5 per i padroni di casa. Nel secondo la situazione si complica perché non ci sono cambi a disposizione. Imperia segna altre due mete e la gara si chiude 22-5.

Formazione Dr Ferroviaria: Domenico Gaglione, Gianluca Sacchelli, Luca Gabrielli, Valentino Wu, Luca Mordacci, Marco Sturlese, Federico Moggia, Giovanni Vergassola, Samuele Bocchia, Alessandro Melani, Luca Moroni, Germano Battezzati, Andrea Pardi, Kevin Mazzanti, Othame Kidai, Brian Brozzi, Paolo Vergassola. Allenatore Marco Sturlese, preparatore Mariano Vergassola. Domenica (seconda giornata del girone di ritorno) la Dr Ferroviaria affronterà in casa l’Urp Alessandria (campo Pieroni alle 14.30). All’andata gli aquilotti vinsero per 10-0. Altri risultati Serie C: Amatori Genova-Province dell’Ovest Ovest 21-27, Alessandria-Cuneo 15-29, Cus P.O.-Tre Rose 32-5. Classifica: Amatori Genova e Prov. Ovest punti 34, Cuneo 26, Dr Ferroviaria 20, Cus Piemonte 19, Imperia* 13, Urp Alessandria* 11, Tre Rose 0 (*partita in meno).

Marco Magi