Buone notizie per Trebiano. Affidata la realizzazione del nuovo parcheggio

Arcola (La Spezia), 1 settembre 2025 – Trebiano avrà un nuovo parcheggio. Forse addirittura due. Prosegue da parte dell’amministrazione comunale arcolana lo studio finalizzato all’individuazione e alla realizzazione di aree di sosta nelle frazioni comunali, considerando le criticità effettive di ciascun borgo. Nell’ambito di questa strategia, aveva approvato a inizio estate il progetto esecutivo per la realizzazione di un posteggio a Trebiano, con una copertura a bilancio di 140 mila euro. I lavori di realizzazione sono stati appaltati con affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, individuando una impresa di Romito Magra, per la cifra di 114.665 euro Iva compresa.

L’intervento era stato sollecitato dei residenti dato che la zona ha scarsità di stalli. Lo spazio individuato, che può contenere fino a venti auto, è in prossimità del tratto di strada che dal cimitero comunale permette di raggiungere il centro storico del borgo e il progetto, realizzato da Mc Engineering, prevede la realizzazione di posti auto mediante la sistemazione del versante naturale con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di circa 40 metri e larghezza sufficiente per contenere i parcheggi a pettine ed in parte a raso. La ditta affidataria dovrà mantenere un cronoprogramma dettagliato nelle fasi di lavorazione, stimabili in 90 giorni.

“Abbiamo dato una risposta alle esigenze della popolazione – aveva commentato l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Nardi all’indomani dell’approvazione del progetto –. In particolare, riteniamo che la riqualificazione e la valorizzazione delle frazioni passi anche attraverso l’implementazione di spazi di sosta adeguati, rispondendo alle crescenti necessità dei cittadini”.

E forse questo parcheggio non sarà l’unico. Tempo fa l’amministrazione comunale espresse la volontà di una programmazione che comprendesse anche altri parcheggi, ritenendo che soprattutto d’estate la popolazione sale notevolmente per i turisti e anche per un maggiore afflusso di visite al centro storico, e quindi aveva individuato anche un altro terreno poco dopo la piazza della chiesa, verso la parte alta del borgo, dove poter ricavare altri stalli.