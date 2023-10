Tre visite guidate nell’Anfiteatro

Proseguono le visite tematiche gratuite all’anfiteatro di Luni, curate da Artemisia. Altri tre appuntamenti alla scoperta della storia romana e degli antichi costumi e tradizioni. Domenica 29 ottobre alle 10.30 “Fake news dalla storia”: un’archeologa spiegherà come la storia cambi costantemente, grazie a coloro che raccontano gli eventi in base al loro punto di vista. Il 12 novembre alle 10.30 “Ma i romani festeggiavano Halloween? Alla scoperta di una storia antica” e il 17 dicembre alle 10.30 “Le origini del Natale”. Al termine della stagione estiva le presenze in anfiteatro superavano già le 18 mila unità. La visita tematica è gratuita, il biglietto di ingresso costa 1 euro, prenotazione obbligatoria: anfiteatrodiluni@gmail.com; 3336118748 (dal venerdì alla domenica dalle10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30).