Tre giorni di asfaltature nelle strade di Cafaggio. Si parte da via Pisanello, scattano i divieti di sosta

Tre giornate di asfaltatura in una zona trafficata del Cafaggio, per questo il Comune sta predisponendo modifiche alla viabilità per ridurre al minimo il disagio. Se le condizioni meteo lo consentiranno, l’intervento inizierà lunedì mattina per proseguire fino a mercoledì dalle 8 alle 18 in via Pisanello nel tratto compreso tra l’incrocio con via Canal Grande e parcheggio Carrefour. Si inizia lunedì tra via Canal Grande e l’incrocio le vie Leopardi e Maestà, martedì fino all’incrocio con via Amendola, mercoledì sarà asfaltato il tratto tra l’incrocio con via Amendola e via Pisanello al parcheggio del supermercato. Previsti divieti di transito e sosta nelle vie interessate predisposti dalla polizia municipale