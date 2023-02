Transizione energetica Forum pubblico del Pd con tecnici e politici

Transizione energetica al centro del forum organizzato dal Pd sarzanese per sabato alle 16 in sala della Repubblica per porre l’accento sulle comunità energetiche. Nella prima parte le voci di esperti: l’ingegnere Roberto Loni, il presidente di Cna Liguria Massimo Giacchetta, Gianni Torri della cooperativa di comunità Terre del Magra, e il capogruppo regionale Pd Luca Garibaldi che spiegherà il ruolo che possono assumere gli enti locali nella transizione energetica. La seconda parte dell’incontro vedrà intervenire oltre a Luca Natale (consigliere regionale del Pd) e la coordinatrice del forum Ambiente Renata Angelinelli, i sindaci dem Daniele Montebello (Castelnuovo) e Barbara Sisti (Santo Stefano) e il candidato a sindaco di Sarzana Renzo Guccinelli. "Scopo dell’iniziativa – spiega il segretario Rosolino Vico Ricci – è far emergere spunti per comprendere cosa possono fare davvero imprese, enti locali e cittadini per realizzare percorsi e esperienze di valorizzazione pratica delle energie rinnovabili, con particolare riferimento a quella solare ed eolica".