Torna il binomio tra suoni e arte “Contemporaneamente”. Musica bandistica e pittura

Il binomio tra musica e arte ritorna stasera con il 13° festival internazionale di musica bandistica e pittura “Contemporaneamente” in programma oggi e domani in piazza del Popolo a Vezzano ad ingresso gratuito. Un mix straordinario di arte e note, durante l’esibizione dei concertisti, gli artisti dipingeranno di getto, a ispirazione basandosi sulla sensazione provocata dai brani eseguiti. Il concetto da cui nasce la kermesse è sintetizzato nella frase di Kircher: "Se durante un concerto avessimo la possibilità di osservare l’aria, mentre vibra simultaneamente influenzata dalle voci e dagli strumenti, con grande stupore vedremo colori organizzarsi e muoversi in essa".

Un programma ricco per la manifestazione organizzata dal corpo musicale Puccini con il supporto del Comune di Vezzano e che si sviluppa nelle due giornate con il seguente programma: stasera alle 21 introduzione del festival “Contemporaneamente” a cura di Andrea Lunardi, a seguire concerto del Corpo musicale Puccini di Vezzano diretto dal Maestro Luca Bianchi. Sabato alle 13.30 apertura dell’estemporanea di pittura con la direzione del Maestro Luciano Viani, durante la quale molti artisti della scuola si esibiranno dal vivo. e alle 17 concentramento delle bande partecipanti nel Borgo di Vezzano Superiore, seguirà la sfilata per le vie del paese fino a Piazza del Popolo, a cui seguiranno i saluti del sindaco Massimo Bertoni e l’esecuzione congiunta dell’inno di d’italia, diretti dal maestro Bianchi, quindi inizieranno i concerti dal Complesso Musicale Città di Collecchio, a seguire la Filarmonica Capezzano Monte di Pietrasanta, alle 20,30 la presentazione delle opere pittoriche, seguita dall’esibizione della Filarmonica Puccini di Sant’Anna di Cascina. In caso di pioggia la manifestazione si terrà nella sala Civitico. Il Corpo musicale Puccini di Vezzano è una delle bande più famose della provincia. Il repertorio varia dalla musica classica fino alla musica moderna. Grazie a molti raduni, sia in Italia sia all’estero , il gruppo riesce ogni anno ad estendere i propri confini e a far conoscere questa splendida realtà anche oltre il territorio provinciale, trasmettendo la musica bandistica alle nuove generazioni .

Cristina Guala