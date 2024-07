Telone fai da te contro la calura. Strane soluzioni per il disagio al capolinea degli autobus

Sarzana, 30 luglio 2024 – Un telone di emergenza per riparare gli utenti dal sole cocente mentre aspettano in coda il proprio turno per acquistare il biglietto. Non è un gazebo, neppure un ombrellone ma una sorta di grande lenzuolo color deserto legato ai paletti del box della biglietteria e ristoro degli autisti da semplici fascette di emergenza. Questo è l’ultimo ritrovato di accoglienza nel capolinea di piazza Terzi, il principale punto di partenza degli autobus in città in questi giorni particolarmente frequentato soprattutto nei giorni feriali. Ben diversa la situazione la domenica quando le corse diminuiscono e di conseguenza anche l’afflusso sia dei pendolari che dei turisti.

Adesso sul gazebo sventola il lenzuolo che dovrebbe riparare dal sole gli utenti mentre acquistano il biglietto oppure rinnovano gli abbonamenti alla cassa. Ma l’ombra arriva soltanto in quell’attimo di attesa, non due metri prima dopo aver attraversato una piazza bollente, senza un punto riparato dall’ombra, una panchina sulla quale sedersi e neppure un bagno. La situazione di emergenza è stata evidenziata proprio da alcuni turisti arrivati alla piazza e poi dirigersi verso il mare utilizzando il servizio pubblico.

Il capolinea di piazza Terzi resta una grande incompiuta da anni, dal momento del suo trasferimento da piazza Martiri della Libertà avvenuto senza un reale progetto per l’utenza, utilizzando una rientranza del Vecchio Mercato come rivendita biglietti e "sala" di aspetto rappresentata da una panchina in legno contesa la notte dai senza tetto. Il capolinea, al centro di progetti di trasformazione e miglioria, nel tempo si è è limitata a qualche sostituzione delle pensiline ormai logore e frantumate dai vandali oppure alla sostituzione del box utilizzato sia come biglietteria che punto di sosta e servizi igienici esclusivamente per i dipendenti dell’azienda. C’è stata l’asfaltatura. è vero, ma il tema era molto più sentito dai conducenti che dai viaggiatori che pagando un biglietto avrebbero il diritto di usfruire non soltanto di un servizio adeguato ma anche di un minimo di comfort. Nonostante le diverse richieste sindacali, le lamentele degli utenti e dello stesso personale la piazza vive di continui rattoppi e teloni.

Massimo Merluzzi