E’ stato riprogrammato per questo giovedì con inizio alle 18 il dibattito “Agricoltura in Val di Magra – Un ritorno alle origini nel segno dell’innovazione”, che era stato annunciato per venerdì scorso ma poi annullato all’ultimo minuto a causa dell’allerta meteo. Appuntamento sempre al centro sociale Barontini su iniziativa dell’associazione “Sarzana si può”. La tavola rotonda sull’agricoltura ieri e oggi sarà moderata dalla vicepresidente dell’associazione, Roberta Ambrosini, e vedrà gli interventi del presidente Marco Balzi, di Alessandro Ferrante, imprenditore agricolo e referente della Cia, di Lucia Pelitti imprenditrice titolare dell’azienda ’Il Borghetto’ e di Roberto Cagnoli dell’azienda ’L’aromatica’. Sarà presente anche una delegazione di docenti e studenti dell’istituto agrario Arzelà di Sarzana.