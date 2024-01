Tarros mette al tappeto il Castelfiorentino . Il nuovo anno inizia sotto una buona stella

TARROS SPEZIA

78

CASTELFIORENTINO

74

TARROS SPEZIA: Carpani 19, Mencarelli, Preci ne, Vespa ne, F. Paoli 21, M. Paoli 17, Cozma ne, Steffanini 2, Fazio, Sakalas 17, Tintori 2, Rajacic ne. All. Scocchera. TL: 8/15.

ABC CASTELFIORENTINO: Rosi, Lazzeri, Lilli ne, Corbinelli, Pucci 2, Zaiets 19, Scali 18, Nepi 17, Cantini, Nannipieri 4, Belli 14. All. Angiolini. TL: 4/6.

Arbitri: Forte di Siena e Mammola di Chiavari.

Parziali: 19-18, 37-36, 58-49.

LA SPEZIA - Il 2024 inizia col sorriso per la Tarros che però è evidente che non è ancora guarita. Contro Castelfiorentino arrivano due punti dal peso specifico notevole e non lasci ingannare la classifica che vede i toscani sull’ultimo gradino: blasone ma soprattutto roster (gli mancano i lunghi a coach Angiolini, ndr) non c’entrano nulla con la loro classifica, perché la qualità resta di spessore. Nella Tarros, Il rientro di Sakalas dopo oltre un mese di assenza per infortunio se non altro consente di avere punti, esperienza, rimbalzi e soprattutto a coach Scocchera di gestire una rotazione in meno nello spot di ala-forte. Cosa non da poco. Per Rajacic che va a referto ma senza giocare, invece bisognerà attendere la prossima gara ad Arezzo per vederlo nuovamente in campo dopo oltre due mesi. Che ci siano ancora le scorie, e parecchie, nella testa e gambe si vede fin da subito con possessi gestisti frettolosamente, dove un po’ tutti girano a vuoto. Non c’è ritmo e quando la Tarros prova a darne arriva qualcosa di buono da Carpani e Sakalas: 31-26 al 15°. C’è poco collante tra i bianconeri, in un match non esaltante con gli ospiti che provano a scappare con Pucci: 39-43. E così quando meno te lo aspetti ecco che arrivano 4 triple consecutive (Matteo e Filippo Paoli oltre a una doppietta di Carpani) per un parziale complessivo di 13-0 che provano a scrivere tutta un’altra storia. Fazio (che partita in difesa!) avrebbe anche due liberi per allungare ulteriormente ma fallisce dalla lunetta. Poi è la Tarros a subire 5 triple consecutive con Belli che ne mette 3 in un amen riaprendo così il match mentre Nannipieri trova il pari (65-65) con oltre 6’ da giocare. Carpani, come all’andata, coadiuvato dai gemelli Paoli, riaccendono il motore spezzino (76-69, 38°) ma Nepi dice che non è ancora finita: 76-74 a 30" dalla sirena. Ci pensa Filippo Paoli a mettere il sigillo sul match.

Gianni Salis