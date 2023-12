"Tariffe Inalterate per Celebrazioni Nuziali nei Luoghi Pubblici di Arcola"

Inalterate le tariffe per celebrare le nozze nei luoghi pubblici di Arcola, ma sono aumentate le richieste negli ultimi anni soprattutto per il palazzo civico, sia nella sala consiliare che negli spazi esterni, nella piazza del castello e nei giardini cosiddetti del pozzo dove l’amministrazione concede adesso anche l’organizzazione dei ricevimenti nuziali: a carico dei richiedenti l’organizzazione del ricevimento, montaggio e smontaggio di arredi e attrezzature e eventuali allacci alla rete elettrica, la richiesta di permessi e la pulizia finale del sito. Una volta restaurato il luogo storico delle Tre Fontane si potranno celebrare cerimonie anche in quello scenario suggestivo.