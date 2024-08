La folle corsa sulla Cisa. Suv sfreccia su 3 ruote sfiorando i passanti

Sarzana (La Spezia), 11 agosto 2024 – La folle corsa è finita a poca distanza dalla caserma dei carabinieri di Sarzana. Dopo aver percorso almeno una trentina di chilometri in condizioni immaginabili soltanto nei film di azione. E invece quello che centinaia di automobilisti e passanti hanno visto transitare davanti ai loro occhi era tutto incredibilmente vero. E soltanto la sorte ha voluto che non si verificasse una tragedia. Il cinquantenne ha camminato per oltre un’ora con.... tre ruore.

Quella anteriore destra infatti l’avrà lasciata contro qualche muro da qualche parte. Nonostante la posizione in bilico, lo strusciamento dell’asse sull’asfalto, il rumore assordante, le scintille e le segnalazioni che arrivavano dalla strada l’automobilista è andato avanti senza indecisione e ripensamento. Affrontando le rotatorie come se fosse alla guida di una moto, in "piega" su su lato. Alle sue spalle si sono alternate diverse pattuglie delle forze dell’ordine a partire dalla segnalazione arrivata da Pontremoli. L’uomo, cinquantenne di origini emiliane, l’altro pomeriggio ha scatenato il panico tra Lunigiana e Val di Magra affrontando praticamente tutta la Cisa fino a arrivare sulla Variante a Sarzana, a poca distanza dalla caserma dei carabinieri. Alle sue spalle la pattuglia dei militari di Santo Stefano Magra che lo hanno tenuto sotto controllo nell’ultima parte del tragitto e sono entrati in azione insieme ai colleghi della compagnia di Sarzana.

Gli appassionati di automobilismo della Formula 1 avranno immediatamente ripensato allo storico giro di pista di Gilles Villeneuve al Gran Premio d’Olanda nel 1979 quando l’indimenticato campione della Ferrari guadagnò l’ingresso ai box guidando la sua Rossa senza una ruota. Nel caso dell’altro pomeriggio però l’automobilista non era un pilota professionista e la location non una pista ma la strada. Non sono stati pochi i pedoni che hanno dovuto allontanarsi in fretta dal ciglio della carreggiata oppure dalle strisce pedonali. Il Suv nero ha seminato il terrore e per fortuna una volta arrivato nel centro di Aulla la pattuglia della polizia municipale di Licciana Nardi azionando le sirene e i lampeggianti ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che gettandosi letteralmente sul marciapiede hanno evitato di essere travolti dalla vettura senza stabilità e controllo.

Eppure nonostante una situazione assurda l’uomo è riuscito a raggiungere Sarzana. I carabinieri lo hanno fermato sulla Variante e sottoposto immediatamente all’alcol test intuendo uno stato psicofisico non ottimale soltanto per pensare di poter mettere in atto un’azione simile. Intanto la patente è stata sospesa poi arriveranno sanzioni al codice della strada per almeno qualche migliaio di euro. L’uomo è stato poi visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana.