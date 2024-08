Summer nights 2024. Ha chiuso Tiromancino

La band romana dei ’Tiromancino’ ha concluso, sabato sera, gli appuntamenti del cartellone delle e Summer Nights al Brugnato 5Terre Outlet Village. Il gruppo, fondato e guidato da Federico Zampaglione, che ha firmato canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come “Per me è importante”, “La descrizione di un attimo” e “Due destini”, si è raccontato al microfono di Laura Basile, voce di Radio Number One, in un’intervista che ha toccato i momenti più significativi della loro carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 25 agosto alle 21.

I Tiromancino è presente sulle scene dal 1989 e durante la lunga attività la band (che ha via via cambiato i componenti, tranne il fondatore) ha pubblicato numerosi album. Nel 2000 con il singolo ‘Strade’ conquista il secondo posto nella sezione ‘Nuove proposte’ di Sanremo. Il brano ‘Due destini’ è stato inserito nella colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek ‘Le fate ignoranti’. Una crescita continua e inarrestabile, con il gruppo nel quale si susseguono diversi componenti intorno al nucleo rappresentato da Federico Zampaglione. La formazione attuale unisce Federico Zampaglione voce, chitarra e basso, Francesco Stoia basso, Marco Pisanelli batteria, Fabio Verdini piano e tastiere e Antonio Marcucci chitarra.

Hanno partecipato alla edizione 2024 delle Summer Nights di Brugnato gli artisti Piero Pelù, The kolors, Benji e Fede, Coma Cose e Clara.