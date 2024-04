Sono ancora aperte le adesioni per partecipare alla seconda edizione della camminata sui sentieri della Resistenza lunense organizzata dalla sezione Anpi "Lino Parodi" con il patrocinio del Comune di Luni in programma domenica mattina. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza XXV Aprile a Isola di Luni con partenza alle 9.30. Il percorso prevede i passaggi da Isola, Nicola, Monte Grosso dove è allestita l’area ristoro e offerta una merenda ai camminatori. Chi vorrà potrà poi proseguire per una visita al monumento della Ca Lunga. E’ gradita la prenotazione per favorire l’organizzazione del ristoro contattando i numeri 328-7054028; 3204520860.