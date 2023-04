Studenti alla scoperta delle tradizioni

Viaggio alla scoperta dei territorio. I piccoli del Comprensivo ISA 11 di Vezzano Ligure in gita nei quartieri. Il Comprensivo ha inserito nel piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 202223 il progetto "Alla scoperta del nostro Paese" coinvolgendo nella realizzazione anche gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Vezzano. Il progetto prevede una serie di attività di lezioni all’aperto per gli alunni delle scuole primarie del territorio, volte alla consapevolezza e alla conoscenza del proprio territorio, inteso come ambiente, cultura, tradizioni e storia. Sono previsti per ogni classe prima, seconda e terza della primaria di Vezzano Capoluogo, Prati e Bottagna, laboratori di lettura animata da svolgere in biblioteca con la collaborazione della Cooperativa Zoe. Le classi quarte incontreranno anziani della frazione capoluogo per ricercare fonti storiche scritte, materiali e orali con particolare riferimento alle tradizioni culturali, gastronomiche e alle leggende locali, gli alunni delle quinte faranno un’uscita per mappare, un percorso della memoria.