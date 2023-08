Strada pericolosa, incidente: ferita un’insegnante di catechismo

Sarzana, 28 agosto 2023 – La botta ha fatto sobbalzare dal letto gli abitanti della strada. Uno scontro terribile nel quale ha avuto la peggio una donna del 1988 rimasta coinvolta sabato notte con la sua auto nello scontro con un’altra vettura che procedeva in senso opposto di marcia.

La giovane, estratta a fatica dall’auto e trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Spezia, è una insegnante di catechismo molto conosciuta in città. Stava rientrando a casa, alla Bradia, ma nel tratto di via dei Molini che precede di poco le scuole è rimasta coinvolta nel terribile scontro.

Le sue condizioni sono apparse serie e a preoccupare i sanitari è stata soprattutto la frattura scomposta di una gamba oltre a varie contusioni.

Sulle cause dello scontro stanno indagando le forze dell’ordine anche se, dalle testimonianze dei residenti che si sono precipitati in strada, sembrerebbe che una vettura stesse procedendo a velocità molto elevata e decisamente superiore al limite dei 30 chilometri orari imposti tenendo conto della pericolosità di via dei Molini e la presenza di diverse abitazioni oltre che di un circolo Arci e della scuola.

L’altra vettura coinvolta era guidata da un giovane straniero che immediatamente dopo lo scontro ha accusato un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana per essere sottoposto a ulteriori accertamenti ma parte qualche contusione non è sembrato in condizioni critiche.

m.m.