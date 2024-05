Stl, il sindaco respinge le dimissioni: "Nessun problema per la partecipata"

"Aspettiamo l’evolversi della situazione, domani (oggi;ndr) si terrà l’interrogatorio e solo nei prossimi giorni valuteremo se prendere eventuali provvedimenti". Così il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, in merito alla situazione della Sviluppo turistico Lerici, la società interamente controllata dal Comune e guidata da Massimo Gianello. Secondo l’accusa, Gianello attraverso la partecipata (che gestisce i parcheggi a pagamento, il castello di Lerici e le catenarie comunali) avrebbe affidato lavori a una delle aziende della famiglia Cozzani, in cambio di un maggiore sostegno economico al Palio del Golfo rispetto agli anni precedenti.

"La posizione della partecipata è assolutamente marginale. Non ho la sfera di cristallo, ma di certo al momento non c’è alcuna criticità nella gestione della società" puntualizza il sindaco, che svela anche un retroscena: martedì, appena deflagrata l’inchiesta, Gianello ha contattato il sindaco lericino per dare le proprie dimissioni. "Ho detto di no – rimarca Paoletti – perchè secondo me non è il momento giusto per prendere questo tipo di decisioni. Siamo agli inizi di un’inchiesta, non so ancora cosa venga contestasto concretamente, e non è stato eseguito neppure l’interrogatorio: ritengo sia prematuro".

mat.mar.