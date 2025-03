Stanziati 50 mila euro per la spiaggia libera. Salvataggio garantito da giugno a settembre

Dovrebbe essere l’ultima estate di assestamento di Marinella, prima di passare a una gestione del litorale aderente al piano di utilizzo delle aree demaniali. Questo il motivo per cui la giunta ha approvato la delibera proposta dall’assessore al demanio Luca Ponzanelli che prevede la destinazione di 50 mila euro per garantire, a partire dal 1 giugno e sino al 15 di settembre, almeno due postazioni complete di servizio di salvataggio nell’ampio tratto di spiaggia libera che si estende per 350 metri e che dal Kinderheim Sport&Natura arriva sino al bagno Roma.

"La gestione della spiaggia libera ancora per questa estate sarà simile a quella dell’anno passato – spiega l’assessore al demanio – e questo principalmente per due motivi. Il primo è il cantiere che è ancora in corso nella passeggiata del litorale e poi siamo nelle more dell’approvazione del Pud". Per quanto riguarda il piano di utilizzo delle aree demaniali già redatto e condiviso con tutti i soggetti interessati, sono state raccolte alcune osservazioni. L’assessore Luca Ponzanelli fa sapere che queste saranno valutate e in parte integrate nel piano, poi si renderà necessario un ulteriore passaggio il consiglio comunale per procedere alla sua approvazione.

"L’obiettivo, una volta che il Pud diverrà efficace - precisa Ponzanelli - è quello di passare ad avere una gestione ottimale delle nostre spiagge, con la presenza di libere-attrezzate, di cui una porzione non inferiore al 50% resterà libera ma con gestori che potranno assicurare tutti i servizi agli utenti, compresa l’installazione di chioschi nel retro-spiaggia". Chioschi che, con il cantiere del Pinqua per riqualificare la passeggiata del litorale, per quest’anno ancora, presumibilmente, non verranno posizionati.

"Volontà di questa amministrazione è quella di garantire comunque i servizi essenziali procedendo per priorità – prosegue Luca Ponzanelli -per questo abbiamo messo a bilancio i fondi necessari per garantire il servizio di salvataggio. Questo dovrebbe essere l’ultimo anno di transizione". Prima dell’estate si dovrà provvedere alla pulizia straordinaria delle spiagge: anche quest’anno sul litorale si sono riversate tonnellate di legno che necessitano di essere rimosse.

Uno sforzo economico importante, per cui il Comune di Sarzana attende un intervento provinciale. "Lo stato di emergenza non è stato proclamato – conclude l’assessore al demanio Ponzanelli – e per questo non abbiamo motivo di sperare nell’arrivo di fondi regionali per provvedere alla pulizia, ma confidiamo nell’aiuto della Provincia. Dopodiché come Comune ci impegneremo a garantire la pulizia ordinaria delle nostre spiagge".

Elena Sacchelli