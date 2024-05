Stadio Picco verso il tutto esaurito. Oggi i tifosi si raduneranno a Follo

La carica dei diecimila. Il ‘Picco’ è pronto a trasformarsi, domani sera, in una bolgia di calore e entusiasmo nella partita della vita che lo Spezia disputerà contro il Venezia. La settimana di passione aquilotta si sta traducendo nella corsa ai biglietti da parte di migliaia di supporter in tutta la provincia e nella Lunigiana, una sorta di mobilitazione generale "nel momento del bisogno". Lunghe file, ieri pomeriggio, al botteghino del ‘Picco’, già venduti 9274 ticket – con i vari settori ormai esauriti – di cui 291 per i supporter veneti attesi.

Risuona in queste ore, a caricare l’ambiente, il coro caro ai ragazzi della Ferrovia: "Sono cresciuto con te, sono cresciuto col tuo nome, lo Spezia è la nostra vita". La Curva Ferrovia ha, altresì, invitato tutti i tifosi a recarsi oggi alle 15.45 a Follo per incoraggiare giocatori e tecnico: "Non è tempo di piangersi addosso, facciamo quadrato partendo da un ‘Picco’ sold-out e facciamo capire che noi vogliamo mantenere questa categoria ad ogni costo. Dimostriamo a questi ragazzi che c’è una città intera al loro fianco, lasciamo da parte mugugni e polemiche e lottiamo insieme verso un unico obiettivo". I ragazzi della Curva annunciano il consueto ritrovo pre-partita al momento del passaggio del pullman dello Spezia e una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio all’ingresso in campo delle squadre: "Ci ritroveremo alle 18.30 all’incrocio di viale Amendola e viale Garibaldi. È la B che noi vogliamo, è per questo che lottiamo!".

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico, mister D’Angelo sta curando molto i dettagli tattici ma anche quelli pisicologici, al fine di trasformare le tensioni che fisiologicamente accompagnano i giocatori in una partita così importante in energia positiva. L’Omone di Pescara, fin dal suo primo giorno da aquilotto e in special modo nei momenti bui quando la squadra era ultima in classifica, ha sempre dispensato fiducia: "Lo Spezia lo salviamo!". E anche dopo il pareggio di Cosenza non ha fatto mancare il suo ottimismo: "Possiamo vincere contro il Venezia". Di sicuro servirà una gara eccezionale da parte dei suoi atleti, anche a fronte di criticità non indifferenti sul fronte difensivo, stante l’assenza per squalifica di Nikolaou e le non buone condizioni di Mateju; anche Hristov sta stoicamente scendendo in campo sebbene sia alle prese con un affaticamento muscolare. Il sistema di gioco dipenderà anche dalle condizioni di Mateju, se avrà o meno recuperato. L’opzione più probabile resta il 3-4-2-1, con Tanco, Hristov e Bertola (al posto dello squalificato Nikolaou) davanti al confermatissimo Zoet; Elia, Nagy, Salvatore Esposito e Reca a centrocampo; Verde, Di Serio e Falcinelli in attacco, ricalcando in sintesi l’atteggiamento tattico vincente proposto contro il Palermo. Se Mateju sarà abile e arruolato sarà lui il titolare al posto di Tanco. Non saranno del match lo squalificato Nikolaou e gli infortunati Crespi, Muhl, Cassata e Jureskin.