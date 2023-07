Spiaggia libera per persone disabili Manca una parte dell’attrezzatura

Mentre a Marinella anche oggi il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incrovaia farà vivere ai bambini con bisogni speciali un’esperienza unica e emozionante, sono diverse le persone che a partire dall’inizio del mese stanno usufruendo della spiaggia libera e attrezzata dedicata chi HA disabilità. Nella spiaggia accessibile dal percorso interno al cortile delle scuole in cui questo fine settimana sta avendo corso la Jet Ski Therapy ci sono diverse sdraio, sedie e ombrelloni, ma ancora non c’è traccia della tensostruttura che solitamente veniva allestita. Questo perché le attrezzature che lo scorso anno erano state date in concessione d’uso gratuito al Comune dall’associazione Pro disabili hanno subito danneggiamenti a seguito della tempesta del 18 agosto.

Per capire in che tempi è previsto l’arrivo della nuova attrezzatura che andrà a implementare l’allestimento della spiaggia confinante con l’Oasi, ci siamo rivolti a Sara Viola, assessore alle politiche sociali. "Nella spiaggia vi sono già lettini e ombrelloni quindi chi ha bisogni speciali può fruire di questa spiaggia, che resta una spiaggia libera, e godersi l’estate e il mare - ha chiarito l’assessore Sara Viola -.Tutte le forniture, inclusa la tendo struttura, non ancora presenti, sono state ordinate presso delle ditte romagnole e hanno avuto qualche ritardo, ma le aspettiamo a giorni. Il ritardo è più che comprensibile dati gli eventi che hanno colpito l’Emilia Romagna". Come reso noto qualche mese fa proprio da "La Nazione" a causa del fenomeno atmosferico del 18 agosto per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Pro disabili che aveva riportato il danneggiamento di alcune attrezzature, da diversi mesi ha richiesto al Comune di Sarzana il risarcimento dei danni che, da perizia commissionata dall’associazione a una ditta specializzata, sono stati stimati in circa 14 mila euro. "Regione Liguria ha attivato dei canali indennitari, come avviene sempre in occasione delle emergenze - ha precisato l’assessore alle politiche sociali -. Per la richiesta danni presentata al Comune abbiamo attivato la polizza assicurativa e immagino che al momento la compagnia stia trattando la fondatezza della richiesta".

Elena Sacchelli