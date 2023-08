Spiaggia disabili di Marinella Parte l’installazione dei gazebo

Due giorni di spiaggia chiusa per consentire i lavori di installazione dei nuovi gazebo. La spiaggia libera del Comune di Sarzana riservata alle persone con bisogni speciali e i loro famigliari, aperta da qualche settimana, non è ancora attrezzata per garantire il comfort ai frequentatori e per questo oggi e domani saranno posizionatele strutture per offrire ampi spazi ombreggiati. Una soluzione che arriva decisamente in ritardo sul calendario stagionale, tenendo conto che la spiaggia chiuderà ai primi di settembre, ma che finalmente consentirà una migliore frequentazione. Dalla giornata di oggi, venerdì, la ditta Nke Srl inizierà il montaggio delle strutture, due gazebo delle dimensioni di 10 per 10 metri ognuna e per ragioni di sicurezza si rende necessaria la chiusura dell’accesso all’arenile nella giornata di oggi e sabato. La spiaggia tornerà ad essere utilizzabile dagli ospiti da domenica seguendo il tradizionale orario di fruizione

dalle ore 9 alle 19.