Specie aliena Allarme per il siluro pescato nel Magra

Trovato un pesce siluro nel fiume Magra, in zona Basko a Romito: è preoccupazione tra i pescatori. Si tratta di una specie aliena e vorace che può raggiungere i due metri. Qualcosa di impensabile nel nostre fiume: è considerato un pesce ‘squalo’. Il pescatore che ne ha trovato uno, pochi giorni fa, ha lanciato l’allarme. E’ Fabio Umberto Storti: "E’ il primo che personalmente ho pescato, è un pesce che si è introdotto nei nostri fiumi e raggiunge dimensioni ragguardevoli e molto vorace. Non avrei mai voluto pescarlo, sicuro non nel Magra. Personalmente rilascio tutti i pesci che pesco, la mia è solo una passione per il nostro fiume. Ma questo è un disastro: abbiamo i siluri nel Magra, una disgrazia per il nostro fiume, attacca anche piccoli animali domestici che nuotano". A lui si sono unite le voci di altri pescatori che ritengono che tale pesce, viste le misure che può raggiungere, non può che essere motivo di timore per la fauna acquatica. La notizia sul web ha scatenato il popolo dei pescatori, anche perché è notizia recente quella del siluro ‘killer’ di 1,5 metri che a Modena, nel lago del parco Amendola, ha fatto strage di pesci e anatroccoli. La sua presenza è stata definita una ‘piaga’ per l’ecosistema. Solitamente stanno sul fondo ma evidentemente le alte temperature e il basso livello delle acque li costringe a affiorare e a cibarsi di ciò che trovano.

Cristina Guala