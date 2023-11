Sottopasso autostradale. Percorso pedonale protetto alle Pianazze

Passerella pedonale protetta alle Pianazze: al via il progetto per garantire il transito in sicurezza dei passanti. L’intervento rientra tra gli obiettivi che il Comune di Arcola si era dato, dopo aver passato in rassegna le strade comunali dove le condizioni dell’asfaltatura e dei marciapiedi potrebbero creare rischi per i pedoni. Tra le vie pubbliche nelle quali il cammino non sembrava totalmente protetto, sono già state posizionate barriere di sicurezza laterali e ripristinata anche la segnaletica stradale nel viale XXV Aprile, all’incrocio tra via Caduti del Lavoro e via Giovato, in via Porcareda all’ incrocio con l’Aurelia. Molte segnalazioni però sono state raccolte anche nel quartiere delle Pianazze, proprio nel punto del sottopasso autostradale, perché non c’è un percorso che separi in modo netto tra la strada e il marciapiede e il transito dei pedoni potrebbe essere pericoloso.