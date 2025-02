Area di sosta per i camper, via libera all’istanza di una società

Sarzana, 13 febbraio 2025 – La città potrebbe presto essere dotata di un’area adibita alla sosta dei camper. A stabilirlo è la delibera con la cui la giunta Ponzanelli, lo scorso 24 gennaio, ha approvato lo schema di convenzione presentato dalla società Delta Immobiliare, proprietaria dell’area di oltre 4 mila metri quadri adiacente alla caserma dei vigili del fuoco e ricompresa tra la Variante Aurelia e la frazione di Crociata. La volontà della società, rappresentata da Monica Corbani, come espresso nell’istanza presentata in data 5 dicembre, è, appunto, quella di poter utilizzare temporaneamente quell’area – che da tempo è abbandonata e non utilizzata in alcun modo e che da piano regolatore è destinata ad area agricola – per un periodo di tre anni e prorogabile per altre due annualità, alla sosta di camper, andando così a creare un servizio di pubblica utilità di cui la città al momento non dispone.

“Considerando che le richieste da parte di associazioni di camperisti e privati risultano in aumento – si legge nella delibera approvata nelle scorse settimane – specialmente dopo il periodo dell’emergenza pandemica da Covid, la giunta Ponzanelli ritiene opportuno fornire nell’immediato un servizio attualmente assente e di rilevante interesse pubblico”, che potrebbe quindi trovare spazio in una zona baricentrica fra il nucleo abitato di Sarzana e l’uscita dell’autostrada, collegata alla stazione e di facile accesso dalla via Variante Aurelia.

Si tratta – viene precisato nell’atto – di un’area in cui sono presenti tutti i servizi pubblici, come fognature, illuminazione e impianto idrico. Verificata quindi l’istanza presentata dalla Delta Immobiliare la giunta ha dato via libera all’approvazione dello lo schema di convenzione. Nello schema di convenzione vengono dettagliatamente illustrati gli interventi da porre in atto per l’utilizzo del terreno ad area di sosta dei camper, come la pulizia dell’area dalla vegetazione infestante, la manutenzione degli alberi di grandi dimensioni, gli ulivi e la piantumazione di nuove alberature. Inoltre la società si impegna a realizzare opere nelle parti destinate alla sosta e anche al posizionamento delle infrastrutture (colonnine per l’allaccio dell’acqua e della corrente elettrica) e arredi in legno prefabbricato e facilmente amovibili.

La convenzione – come precisato nella delibera approvata dalla giunta – verrà stipulato solo dopo il perfezionamento della procedura al Suap, lo sportello unico delle attività produttive. La giunta ha quindi dato mandato al dirigente dell’area 3, Giovanni Mugnai, “di procedere alla stipula della convenzione, prevedendo la facoltà di apportare, in sede di stipula, eventuali correzioni o precisazioni di carattere formale necessarie ad una esatta definizione ed al coordinamento dell’atto”.