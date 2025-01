Malore lungo l’argine, muore cinquantenne

Luni (La Spezia), 21 gennaio 2025 – È uscito di casa per fare due passi e fumarsi una sigaretta ma, probabilmente a causa di un malore, è caduto dalla sponda del torrente Parmignola, trovando la morte. La tragedia si è consumata nella serata di domenica a Luni, a poca distanza dal cimitero di San Martino. La vittima è un muratore originario della Romania, Danut Matasa, di 54 anni, residente nel borgo della Val di Magra assieme alla famiglia. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21.30.

L’uomo, poco prima, aveva lasciato l’abitazione per uscire a fare due passi e fumarsi una sigaretta, come era solito fare dopo cena. La passeggiata lungo l’argine però è terminata in maniera drammatica, con l’uomo che, forse a causa di un malore, è precipitato dalla sponda, finendo nel greto del torrente. La moglie, non vedendolo rientrare, è uscita dall’abitazione per cercarlo: è stata lei, poco dopo, a trovare il marito riverso nel torrente, e a chiamare i soccorsi, cercando nel frattempo di aiutare il marito. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati l’automedica Delta 2 del 118 da Sarzana, con l’equipaggio medico infermieristico, nonchè i volontari della pubblica assistenza ’Misericorsia e Olmo’ di Sarzana, oltre ai Vigili del fuoco.

Nonostante le manovre rianimatorie praticate per lungo tempo dai sanitari nel tentativo di salvare l’uomo, per il cinquantenne romeno non c’è stato nulla da fare, con il medico che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul luogo della tragedia sono successivamente giunti il medico legale e i carabinieri della caserma di Luni. La Procura della Spezia, all’esito della prima informativa, ha deciso di non disporre l’autopsia.

mat.mar.