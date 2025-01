Il ’mugugno’ dei residenti: “I nostri quartieri dimenticati. Siamo considerati di serie B”

Arcola (La Spezia), 17 gennaio 2025 – “Il 14 febbraio sarà un anno che la strada di Fresonara è ’chiusa’ e sempre più allo stato di una giungla”. Ad esprimere tutta la sua preoccupazione è Ilaria Baroncelli, uno tra gli abitanti e rappresentanti del comitato della frazione arcolana, che ha annotato l’elenco di ciò di cui soffre Fresonara, ma non solo, perché ci sono zone del Comune che i residenti ritengono essere considerate come di serie B da parte dell’amministrazione comunale.

“Le buche della strada principale che erano state coperte sotto elezioni ora sono tornate allo stato di crateri – spiega Baroncelli –. Via Sommovigo, dopo i lavori alle tubazioni, è una strada tappezzata da vari colori, dal grigio chiaro al grigio scuro, dove si nota molto bene il dislivello”. Sono solo le prime constatazioni a seguito di un sopralluogo che Baroncelli ha fatto, con l’obbiettivo dir presentare la mappa delle cose da fare all’amministrazione comunale. C’è la strada che da Monti scende a Fresonara oramai inesistente, ci passano solo pedoni, moto e qualche vettura piccola, la nuova strada che scende al Termo, costeggiando il campetto, doveva essere attrezzata di rallentatori ma niente.

“Il parcheggio del Termo lato Labortest ha il suolo devastato con spazzatura colorata al posto di fiori – conclude –, per non parlare della discarica delle Pianazze che doveva avere una ’copertura’ per i rumori già con la vecchia giunta ma è sempre la stessa e le famose centraline citate durante una riunione con sindaca e assessore non sono mai state messe. Quando il paese tornerà decente come anni fa? Quando verremo considerati, noi abitanti di Termo, Monti, Fresonara, Pianazze?”.