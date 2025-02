La strada cede e si crea una buca, era la tana scavata da un istrice

Luni, 11 febbraio 2025 – Potrebbe essere stato un istrice a causare la piccola voragine, profonda diversi centimetri, che è comparsa improvvisamente nel bel mezzo di via Brigata Partigiana, nel Comune di Luni. Un fatto che ha suscitato stupore.

L'aculeo trovato all'interno del piccolo cratere nell'asfalto

Sono stati i residenti della zona interessata, preoccupati per la sicurezza della circolazione, a segnalare la comparsa della strana buca nell’asfalto, inducendo agenti della polizia locale e operai del Comune ad effettuare un sopralluogo per verificarne le cause. Da qui la scoperta curiosa. Nella buca, infatti, sono stati trovati alcuni aculei di grandi dimensioni e a seguito di questa scoperta si è fatta largo l’ipotesi che possa essere stato proprio un istrice – roditore di grandi dimensioni meglio noto con il nome di porcospino – a provocare il cedimento di via Brigata Partigiana.

L’animale potrebbe aver eroso il terreno al di sotto dell’asfalto con l’intento di creare, proprio lì, la propria tana. Dell’animale non è stata trovata altra traccia e la buca verrà ricoperta per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni.