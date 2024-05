Sono quattro i candidati a sindaco

Quattro liste, ciascuna 12 nomi più sindaco. “Uniti per Castelnuovo”, centrosinistra per Katia Cecchinelli. In lista Luca Marchi, Loris Pietrobono, Stefano Spinetti, Alice Ambrosini, Andrea Baudoni, Sally Bertini, Diomira Cantergiani, Nicola De Marchi, Irene Malfanti, Greta Petacco, Luca Sergiampietri e Giorgia Turini. “RicominciAmo Castelnuovo - Marzio Favini Sindaco”, civica di Marzio Favini. In lista Nicole Barbieri, Maurizio Bertella, Lara Carlini, Stefano Franceschini, Ilario Giovanelli, Silvia Giovanelli, Mavi Grassi, Laura Lombardi, Manuele Micocci, Edoardo Ponzanelli, Francesca Tognetti e Juri Tosini detto Yuri. “Castelnuovo Civica”, per Gherardo Ambrosini. In lista Alessandro Panello, Ketty Ambrosini, Camilla Berrettoni, Luca Macaluso, Francesco Petacchi, Agnese Battistelli, Giorgio Salvetti, Euro Mazzi, Elisa Tulipani, Martina Tonelli, Andrea Giammori e Federica Spagnoli. “Centrodestra per Castelnuovo - Gianfranco Andrei Sindaco”, per Gianfranco Andrei. In lista Giannotti Roberto, Ghizolfi Enrico, Cantatore Francesco, Nardi Roberto, Coglitore Raffaella, Tonazzini Gianluca, Strozzi Davide

Rossi Silvia, Riviezzo Marina, Ambrosini Luciano, Venturini Arturo e Pennisi Lorena.