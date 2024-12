Solidali e generosi. Emozione e gratitudine per chi dedica agli altri tempo, cuore e affetto

Sono state l’emozione e la gratitudine le vere protagoniste del Gran galà del volontariato che si è svolto giovedì pomeriggio al teatro Impavidi. Con una grande festa Sarzana ha voluto celebrare celebrato la giornata mondiale del volontariato unitamente alla Giornata della disabilità. È stata l’assessore alle politiche sociali e al volontariato Sara Viola, ad accogliere e ringraziare personalmente alle decine di realtà impegnate nei diversi ambiti del sociale, dalla disabilità a quelle impegnate a favore delle donazioni, dalla terza età alla protezione civile, alla tutela degli animali, cui è stato consegnato un attestato di riconoscimento. Ad aprire la serata lo spettacolo organizzato da ‘LaMissionechedanza’, guidata da Anita Conti, che ha portato in scena un’esibizione emozionale estremamente coinvolgente, che ha commosso l’intero teatro."Essere un volontario significa dedicare tempo, impegno, energia in maniera totalmente disinteressata a favore del prossimo- dichiara l’assessore Sara Viola-. Per questo abbiamo voluto dedicare a questo mondo uno spettacolo ricco di emozioni e una serata in un luogo importante e identificativo della nostra città come il Teatro degli Impavidi. Grazie a tutte le associazioni che hanno preso parte alla cerimonia e quelle che non hanno potuto essere presenti per l’operato preziosissimo che ogni giorno svolgono a fianco delle istituzioni". Ringraziamento esteso anche alle parrocchie, punto di riferimento per il territorio e per l’importante azione a favore delle persone più bisognose.