Festa di ’compleanno’ per il cartello sui lavori

Ha festeggiato il compleanno… di un cartello. Il consigliere comunale Enrico Vesco ha realizzato un grande adesivo con una torta con le candeline e lo ha affisso sul cartello di cantiere del restauro del monumento a Giuseppe Mazzini in piazza a Baccano. "A distanza di un anno dalla presenza del cartello l’intervento di restauro non si vede – ha spiegato – allora ne festeggio il compleanno per dare uno ‘scossone’ all’amministrazione". Il consigliere indipendente di maggioranza, quindi, a un anno dall’affissione del cartello che annunciava l’imminente avvio del recupero della statua, ha compiuto un gesto plateale riprendendosi anche con un video che da ieri impazza sul web e ha superato già 900 visualizzazioni. "Sono molto affezionato al borgo di Baccano e so quanto la popolazione tenga al fatto che il monumento venga restaurato – spiega Vesco – e quando l’intervento venne annunciato dall’amministrazione comunale, in piena campagna elettorale, ero molto contento. Non lo sono ora che nulla è stato fatto, mi sono permesso di festeggiare il compleanno del cartello con speranza che sia l’ultimo e che l’amministrazione cominci il restauro". Il monumento è storico, venne posizionato nel 1888, a soli sedici anni dalla morte del politico. In marmo di Carrara mostra Mazzini in piedi accompagnato nel piedistallo dal motto “Dio e popolo”.