Sold out di ’Sarzana senza tempo’. La rievocazione incanta ancora

Sold out per la 14ª edizione di “Sarzana senza tempo”, la manifestazione che ha riempito il centro storico e la Fortezza Firmafede di Sarzana di turisti, visitatori e appassionati di rievocazione storica, che hanno assistito dal vivo agli scontri delle milizie fiorentine del Magnifico contro quelle di Genova per la supremazia sulla città.

Il prossimo appuntamento è già fissato per fine mese, sabato 26 ottobre, al Torrione San Giorgio, per la premiazione del concorso fotografico legato alla manifestazione e organizzato dal circolo fotografico sarzanese.

L’associazione Senza tempo, organizzatrice dell’evento, ringrazia tutti gli sponsor, i collaboratori, gli armati e i gruppi provenienti da ogni parte d’Europa e d’Italia: Mic Liguria, Ministero della Cultura, Regione Liguria, comune di Sarzana, Confcommercio, Teleliguria Sud, Nationale Geographic, Unoenergy, cooperativa Earth, pubblica assistenza Misericordia, macelleria Angelotti, Gioca Mistero, gruppo storico borgo e valle musici e sbandieratori città di Levanto, gruppo storico e sbandieratori città di Fivizzano, ProDzopA, il falconiere del granducato di Toscana, associazione Massa Cybea Danze storiche, Debreceni ungheresi, les Dragons d’Argenza dal Belgio, Milizia San Giorgio, White Company, contrada Rione San Paolo, sala d’arme I magli d’acciaio, compagnia del Quadrifoglio, cavaliere del Carretto di Finale Ligure, compagnia della Rosa e della Spada, Reenactment Society, Lupi di Ventura, Arcieri di San Sebastiano, associazione Orme del Tempo compagnia dei Morlacchi, gruppo storico Oste Malaspinaensis, Pisa ghibellina, Compagnia Flos et Leo e Historica Lucense.

Cristina Guala