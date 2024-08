Soffitta e Calandriniana. Maltempo guastafeste. Conclusione anticipata

Il maltempo annunciato ci ha messo lo zampino, costringendo, per allerta meteo arancione emanata per oggi, alla conclusione anticipata di tutti gli eventi all’aperto in calendario a Sarzana. Ma la 60ª edizione della ’Soffitta nella strada’ saluta comunque all’insegna del successo. Migliaia le persone che, dal 2 agosto, hanno ogni sera dalle 18 alla mezzanotte affollato il centro storico, richiamati da una manifestazione che ha voluto superare se stessa, sia per numero e qualità degli espositori che per l’arricchimento offerto dagli eventi collaterali, da quelli tradizionali come la splendida estemporanea di pittura ’Calandriniana’ (anch’essa costretta allo stop) sia quelli di nuova proposta. Prosegue invece fino a stasera a mezzanotte, come da calendario, la Mostra nazionale dell’antiquariato, magistralmente allestita dal 9 agosto nella cornice della Fortezza Firmafede.

Quella di ieri, insomma, è stata l’ultima sera delle manifestazioni en plein air nel centro storico, dato che è scattato l’obbligo di sgombero entro la mezzanotte, con smontaggio dei banchi, in virtù dell’ordinanza emessa dalla sindaca Cristina Ponzanelli subito dopo che il settore di protezione civile della Regione, su segnalazione di Arpal, ha emanato una allerta idrogeologica arancione per temporali sui bacini piccoli e medi dalla mezzanotte alle 16 di oggi e una allerta idrogeologica gialla per temporali sui bacini grandi (il fiume Magra) nello stesso orario, seguite da una allerta gialla per temporali dalle 16 alle 18. Il maltempo era atteso già per ieri sera, con tanto di allerta idrogeologica gialla per temporali dalle 20 alla mezzanotte, ma di fatto la prima parte della serata è rimasta godibile.

Il bilancio della 60ª Soffitta verrà meglio traggiato nei prossimi giorni, ma i primi dati indicano che è stato triplicato il numero di espositori con ampia offerta di antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo. E alla manifestazione che fu ideata dall’antiquario Giorgio Albertosi e dal professor Pier Giorgio Grasso Peroni è stato da quest’anno regalato un nuovo marchio: una stilizzazione della Procellaria di piazza Matteotti, realizzata dallo scultore Carlo Fontana nel 1934.

L’ordinanza della sindaca ha disposto anche la chiusura dei luoghi che possano esporre le persone a rischi nella circolazione stradale per possibili allagamenti: impianti sportivi, parchi pubblici, cimiteri, stabilimenti balneari, spiagge libere e libere attrezzate; disposto anche il divieto di balneazione su tutte le spiagge e scogliere del litorale e sospesi, come detto, tutti gli eventi culturali, spettacoli, mercatini e sagre su suolo pubblico.