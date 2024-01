Singolare campionato di sci. In pista largo ai volontari

Soccorritori atleti: un gruppo di volontari della Croce verde di Arcola ha partecipano alla 25ª edizione del campionato Italiano sci riservato agli operatori del trasporto infermi tenutosi a Pinzolo in provincia di Trento, cimentandosi nella specialità slalom gigante. Fra atleti e accompagnatori, sono stati più di 600 i partecipanti per due giorni di gare. Sabato scorso lo slalom gigante di sci alpino e lo slalom di snowboard, domenica il fondo. Una partecipazione che i volontari fanno anche per lo scopo benefico della manifestazione: una raccolta fondi che andrà al progetto finalizzato al supporto psicologico di pazienti e familiari adulti organizzato dalla Lilt. I volontari della Croce Verde sono stati Giovanni Guzzo che ha ottenuto il 9° posto nella categoria meno giovani, Paolo Martini 35° nella categoria pionieri e il socio Massimo Guzzo 13° nei veterani. Rientrati in paese, sono stati accolti con un caloroso abbraccio nella sede dell’associazione. Un’occasione che ha unito solidarietà, sport e passione: i militi non si sono allenati per la gara, anche se sanno sciare molto bene, mettendo in luce le capacità sportive.