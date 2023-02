Si parla di transizione ecologica Valorizzare le energie rinnovabili

Si parlerà di transizione ecologica nel forum organizzato dal Partito Democratico sabato prossimo 4 marzo con inizio alle ore 16 alla sala della Repubblica di Sarzana. L’obiettivo della tavola rotonda è quello di illustrare i vari punti per aiutare a compendere come possano muoversi aziende, enti locali ma anche i cittadini per realizzare percorsi e esperienze di valorizzazione delle energie rinnovabili con particolare riferimento a quella solare e eolica.

Hanno risposto all’invito presentato dal segretario sarzanese del partito Rosolino Vico Ricci l’ingegnere Roberto Loni, Massimo Giacchetta presidente di Cna Liguria, Gianni Torri della cooperativa Terre del Magra nata per unire le realtà commerciali e produttori del territorio di Ameglia e Luca Garibibaldi capogruppo in consiglio regionale.

Dopo la parte introduttiva della conferenza seguiranno gli interventi del consigliere di regione Liguria, lo spezzino Davide Natale, Renata Angelinelli coordinatrice del Forum Ambiente del Partito Democratico, i sindaci Daniele Montebello di Castelnuovo Magra e Paola Sisti di Santo Stefano Magra, oltre al candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative in programma a Sarzana il 14 e 15 maggio, Renzo Guccinelli. Tutti gli interessati all’argomento della tavola rotonda sono invitati a partecipare.